Sarıyer'de 14 saatlik su kesintisi

İSKİ'nin çalışmaları çerçevesinde Sarıyer'de bazı bölgelerde 14 saat süreyle su kesintisi yaşanacağı belirtildi.

Haberler - İHA 05.09.2022 - 15:16 | Son Güncelleme : 05.09.2022 - 15:23

Sarıyer'de 14 saatlik su kesintisi

Sarıyer'de 14 saatlik su kesintisi yapılacak.

İstanbul ve Kanalizasyon İdaresi'nden () yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ekonomik ömrünü tamamlamış ve sık arıza yapan Büyükdere-Hacıosman Bayırı Caddesi’ndeki isale hattı, 700 mm çapındaki çelik boru ile yenilenmiştir. Bahse konu hattın bağlantı çalışmalarının 5 Eylül 2022 Pazartesi 22.00 ila 6 Eylül 2022 12.00 saatleri arasında yapılacak olması nedeniyle Sarıyer İlçesi’nin aşağıda adı geçen mahallelerine, belirtilen zaman aralığında 14 saat süreyle su verilemeyecektir."

NERELERDE KESİNTİ OLACAK?

Su alamayacak bölgeler ise şöyle:

Maslak, Darüşşafaka, Cumhuriyet, Çayırbaşı, Kazım Karabekir Paşa, PTT Evleri, Büyükdere, Kocataş, Sarıyer Merkez, Maden, Garipçe, Rumeli Feneri, Bahçeköy, Zekeriyaköy ve Tarabya mahalleleri ile Kireçburnu ve Yeni mahallelerinin üst kotları.

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