Sarıyer'de 3 katlı binada yangın

İstanbul Sarıyer'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, bitişiğindeki binanın çatısına sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Sarıyer'de 3 katlı binada yangın

'un Sarıyer ilçesi Poligon Mahallesi Sahra Çıkmazı Sokak'ta 3 katlı binanın çatısında saat 04.30 sıralarında yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki başka bir binanın çatısına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sarıyer'de 3 katlı binada yangın - 1

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmaları sonucu söndürdü. Binaların çatılarında soğutma çalışmaları sürerken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...