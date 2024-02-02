Sarıyer'de 3 katlı binada yangın

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Poligon Mahallesi Sahra Çıkmazı Sokak'ta 3 katlı binanın çatısında saat 04.30 sıralarında yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki başka bir binanın çatısına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.