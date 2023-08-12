Sarıyer'de 6 dakikada 400 bin liralık hayalet gösterge hırsızlığı

"DAHA ÖNCE DE BAŞIMIZA GELMİŞTİ"



Aynı mekânda daha önce de araçlarında hırsızlık yaşandığını iddia eden Çiftçi, "Biz tekrar yaşadık aynı olayı, bir daha yaşamak istemiyoruz. Yetkililer bu durumla ilgilenirse seviniriz. Araçlarımız dışarda, içerde de otomobillerimiz var. İçeriye girmiyorlar, dışarıdaki araçları tercih ediyorlar. Yaklaşık 400 bin lira zararımız var. Ne kadar tedbir alsak da bunun önüne geçemedik" ifadelerini kullandı.