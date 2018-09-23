İstanbul Sarıyer'de arkadaşlarıyla birlikte denize giren üniversite öğrencisi boğuldu.

Olay Galipçe sahilinde saat dün 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Denizli’den İstanbul’daki arkadaşlarını ziyarete gelen Pamukkale Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği bölümü ikinci sınıf öğrencisi Mevlüt İlavlı, kendisi gibi yüzme bilmeyen arkadaşlarıyla birlikte Garipçe’de denize girdi.



Mevlüt İlavlı, bir süre sonra akıntıya kapılarak çırpınmaya başladı. Bunun üzerine arkadaşları çevreden yardım istedi. Çevredeki vatandaşlar suyun üzerinde çırpınan Ilavlı’yı kurtarmaya çalıştı ancak başaramadı. Ilavlı, bir süre sonra gözden kayboldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ



İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri kısa bir süre sonra Melvüt Ilavlı’yı denizden çıkartarak Rumeli Feneri İskelesi’ne getirdi. Sahil güvenlik botundan ambulansa alınan Ilavlı, Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi’ne getirildi. Ilavlı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI



Olayın ardından hastaneye gelen Mevlüt Ilavlı’nın arkadaşları ise ölüm haberini alınca gözyaşlarına hakim olamadı. Mevlüt Ilavlı’nın olay günü akşamı saat 21.00 sıralarında Denizli’ye geri dönmek için bilet aldığı öğrenildi.

