Sarıyer'de alkollü sürücünün kullandığı araç refüje girdi: 2 yaralı

Sarıyer Büyükdere Caddesi Maslak mevkiinde alkollü olarak şoför koltuğuna geçen E.Ç. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan demir korkuluklara çarparak kaldırımda askıda kaldı.

Kazada sürücü E.Ç. ile aracın yan koltuğunda sıkışan kız arkadaşı T. Y. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri kazanın yaşandığı yolun bir kısmını trafiğe kapatarak güvenlik tedbiri aldı. Ekipler araç içerisinde sıkışan T. Y.'yi bulunduğu yerden çıkarttı. Yaralı kadın araçtan çıkarıldıktan kısa süre sonra baygınlık geçirdi ve yapılan müdahalenin ardından sedyeyle ambulansa taşındı.

Alkollü sürücü E.Ç. ise önce kız arkadaşıyla aynı ambulansa binmek için daha sonra ise alkolmetreye üflemesi istendiği için polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Alkollü durumdaki yaralı sürücü daha sonra hastaneye götürülmek üzere ambulansa alındı. Kazaya karışan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Araçtan yola saçılan parçalar ve aracın ezdiği demir korkuluklar yol temizleme ekipleri tarafından temizlendi. Polis ekipleri kontrollü bir biçimde yolu trafiğe açtı.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

