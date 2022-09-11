Sarıyer'de AVM'de silahlı kavga: 5 yaralı

Sarıyer Ayazağa'daki bir AVM'de bulunan kafede iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Çatışmada 5 kişi yaralandı.

Haberler - DHA 11.09.2022 - 22:21 | Son Güncelleme : 11.09.2022 - 22:22

Sarıyer'de AVM'de silahlı kavga: 5 yaralı

Sarıyer'de bir alışveriş merkezine bulunan kafede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Çatışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 20.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinde bulunan kafede meydana geldi.

Kafede oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Sarıyer'de AVM'de silahlı kavga: 5 yaralı - 1

Çıkan silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı. Yaşanan silahlı çatışma ve kafedekilerin yaşadığı panik saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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