Kaza, Sarıyer Büyükdere Caddesi üzerinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İsmail Çiçek'in kullandığı 34 KD 8442 plakalı Otobüs A.Ş'ye bağlı otobüs, Darüşşafaka durağı Sarıyer istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce trafik ışıklarına daha sonra da karşı yolun duvarına çarptı.

İçinde yolcu olmadığı öğrenilen otobüs, ağaçlara da çarptıktan sonra güçlükle durdu. Otobüs sürücüsü kendi imkanları ile araçtan çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve ambulans geldi. Hafif yaralanan sürücüye ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı.

Saat 08.00 itibarıyla Büyükdere Caddesi'nde trafik yoğunluğu...

Kaza nedeniyle yola dubalar koyan polis ekipleri trafiği tek şeritten verdi. Sarıyer -Maslak yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. İşlerine geç kalan bazı vatandaşlar otobüslerden inerek yürümeyi tercih etti.

Kaza yapan şoför polise ilk ifadesinde "Hacıosman -Bahçeköy seferini yapmak için durağa gidiyordum. Birden karşı yola geçerek duvara çarptım. Araçta kimse yoktu" dedi.

BAKIRKÖY'DE VİNÇ DEVRİLDİ

Öte yandan Bakırköy'de de, virajı alamayan vinç devrildi, sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza sabah saat 06.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi, Çobançeşme Koşu Yolu Caddesi'nde meydana geldi. D-100 yan yoldan Çobançeşme Koşu Yolu Caddesi'ne bağlanan 10 NA 550 plakalı vinç sürücüsü Sinan Kurt virajı alamayarak, kullandığı vincin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hafif şekilde yaralanan ve devrilen vincin içerisinden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Kurt, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik ise tek şeritten sağlanırken, cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Devrilen vincin kaldırılması için olay yerine İBB'ye ait vinç sevk edildi.