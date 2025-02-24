Sarıyer'de binlerce denizanası kıyıya vurdu

"DENİZANALARININ OLMADIĞI BİR SENE GÖRMEDİM"



Sarıyer'de her sene denizanası olduğunu söyleyen Şadan Yeşilbaş, "Denizanalarını görünce şaşırdım. Daha önceki yıllarda burada daha büyük ve daha çok denizanaları vardı. Bu sefer de küçük olanlar gelmiş. Deniz kirliliğinden dolayı bu kadar çok kıyıya gelmiş olabilirler. Buralarda genelde her sene böyle görüntüler oluyor. Denizanasının olmadığı bir sene görmedim ben." diye konuştu.