Sarıyer'de bir iş merkezinde yangın

Sarıyer’de 2 katlı iş yerinin bodrum katında bulunan gıda deposu yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Sarıyer'de bir iş merkezinde yangın

Yangın, saat 08.30 sıralarında Sarıyer Maslak Yelkovan sokaktaki bir depoda çıktı.

Edinilen bilgiye göre gıda deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 2 katlı işyerinin bodrum katında çıkan yangına ’un birçok noktasından gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda gıda deposunda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İşyerinde soğutma çalışması yapılırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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