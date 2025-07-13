Sarıyer'de boğulma tehlikesi: 22 yaşındaki Eyyüp'ün durumu ağır

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kısırkaya Plajı'nda saat 13.50 sıralarında denize giren Eyyüp Çakan (22), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

CANKURTARANLAR DEVREYE GİRDİ

Durumu fark eden cankurtaranlar hemen harekete geçti. Can simidiyle su yüzeyinde tutulan genç, jet ski ile alınarak kıyıya çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Plajda yapılan ilk müdahalenin ardından Eyyüp Çakan, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMU CİDDİ



Aşırı miktarda deniz suyu yutan Çakan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.