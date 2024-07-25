Sarıyer’de can pazarı: İki arkadaş boğulma tehlikesi geçirdi

İstanbul Sarıyer’deki Kısırkaya Plajı’nda serinlemek için denize giren iki genç, boğulma tehlikesi geçirdi. İki kişinin suda çırpındığını gören can kurtaranlar, olaya müdahale ederek gençleri kıyıya çıkardı. Boğulma tehlikesi geçirenlerden birinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, diğeri ise hastanede tedavi altına alındı.

Sarıyer’de can pazarı: İki arkadaş boğulma tehlikesi geçirdi

’da denize giren iki kişi tehlikesi geçirdi.

Olay, dün akşam 17.00 sıralarında Sarıyer’deki Kısırkaya Plajı’nda yaşandı.

İddiaya göre, 19 yaşındaki Umut Keser ve 18 yaşındaki arkadaşı serinlemek için denize girdi.

Ancak suda çok açılan iki genç, bir süre batıp çıkmaya başladı.

İki arkadaşın çırpındığı gören cankurtaranlar olaya müdahale ederek gençleri kıyıya çıkarttı.

Bu sırada ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

18 yaşındaki gencin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Umut Keser Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tedavisine devam edilen Umut Keser’in de sağlık durumunun iyiye gittiği kaydedildi.

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