Sarıyer'de can pazarı. Otomobil denize düştü

31.01.2026 16:33

Anadolu Ajansı
AA

İstanbul Sarıyer'de bir otomobil, balıkçı barınağından denize düştü.

Rumeli Kavağı'nda seyreden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu denize düştü.

 

Sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

 

Otomobilin denize düşmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

 

Görüntülerde, otomobilin balıkçı barınağındaki mendirekten denize düşmesi, teknesinden atlayıp yüzerek olay yerine gelen bir kişi ile çevredeki vatandaşların yardımıyla sürücünün araçtan çıkarılması yer alıyor.

