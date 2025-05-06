Sarıyer'de çöken yol nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı

Ayrıca çökme sebebiyle tıkanan borular için İSKİ ekipleri, çukur kazarak çalışma yaptı.

NE OLMUŞTU?

Maslak'ta Eski Büyükdere Caddesi'nde bir inşaat alanına ait istinat duvarının yıkılması nedeniyle hemen yanında bulunan yol çökmüştü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İGDAŞ ekipleri, çukurda küçük çaplı patlama meydana gelmesi üzerine tedbiren doğalgaz akışını kesmişti.

Ekipler, yolun iki şeridinde oluşan çukurun etrafını şeritlerle kapatıp, bölgeye uyarı levhaları yerleştirmişti.

Cadde yaya ve araç trafiğine kapatılırken, çökmeye neden olan inşaatın mühürleneceği bildirilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, park halindeki bir aracın inşaat alanına düştüğü ve olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı, zarar gören doğal gaz hattında akışın normale döndüğü, temiz su hattındaki arızanın giderildiği kaydedilmişti.