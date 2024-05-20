Sarıyer’de değnekçi operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul Sarıyer’de değnekçilere yönelik operasyon yapıldı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler RAMS Park Stadyumu çevresinde korsan otoparkçılık denetimi yaptı.
Denetimlerde, park etmek isteyen sürücülerin yanına gelerek otopark ücreti istediği tespit edilen M.D, Y.D, A.D ve M.B isimli şüpheliler yakalandı.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin Sarıyer Maslak Şehit Mürüvvet Akpınar Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildiği öğrenildi.
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