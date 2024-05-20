Sarıyer’de değnekçi operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul’da değnekçilere yönelik operasyon yapıldı. RAMS Park Stadyumu çevresinde, korsan otoparkçılık yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Sarıyer’de değnekçi operasyonu: 4 gözaltı

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Sarıyer’de değnekçilere yönelik operasyon yapıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler RAMS Park Stadyumu çevresinde korsan otoparkçılık denetimi yaptı.

Sarıyer’de değnekçi operasyonu: 4 gözaltı - 1

Denetimlerde, park etmek isteyen sürücülerin yanına gelerek otopark ücreti istediği tespit edilen M.D, Y.D, A.D ve M.B isimli şüpheliler yakalandı.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin Sarıyer Maslak Şehit Mürüvvet Akpınar Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildiği öğrenildi.

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