Sarıyer'de denizde fenalaşan genç, hastanede hayatını kaybetti

Sarıyer Yeniköy sahilindeki olay saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Denizde fenalaşan Berkay Çalık, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde bilincinin kapalı olduğu belirlenen Çalık, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çalık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.