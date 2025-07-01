Sarıyer'de denizde kaybolan gençten acı haber
İstanbul'da Kısırkaya Plajı'nda denizde kaybolan 18 yaşındaki Enes Açıkça'nın cansız bedeni bulundu.
İstanbul Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'nda 29 Haziran Pazar günü saat 08.00 sıralarında denize giren Sedat Yağız (22) ve Enes Açıkça (18) bir süre sonra suda kaybolmuştu.
Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine plaja gelen jandarma, Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri arama çalışması başlatmıştı.
Aralıksız süren çalışmaların ardından denizde kaybolan Enes Açıkça'nın cansız bedeni, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekibi tarafından saat 05.47'de olay yerinden 4 kilometre uzaklıkta Kilyos bölgesinde sahilde bulundu.
Sedat Yağız'ı arama çalışmaları sürüyor.
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