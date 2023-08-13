Sarıyer'de denize girmek yasaklandı

Sarıyer Kaymakamlığı denize girmenin yasaklandığını açıkladı.



Kaymakamlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "13.08.2023 Pazar günü Sarıyer İlçe Jandarma sorumluluk bölgesinde olumsuz hava koşulları, yoğun dalga ve ters akıntı (RİP) nedeni ile vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini korumak amacıyla denize girme yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.



Yasak kapsamında, Kısırkaya'da bulunan plajın girişleri jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Yüzmek için gelen vatandaşlar plaja alınmadı.



