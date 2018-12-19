Aşırı yağışlar İstanbul'un çeşitli ilçelerinde su baskınlarına yol açtı.
Sarıyer Ayazağa Mahallesindeki Ayazağa Deresi, aşırı yağış nedeniyle taştı. Bölgede bulunan bazı gecekonduları su bastı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. 6'sı çocuk 9 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Şu sıralar bölgede suyun boşaltılması için çalışma yapılıyor.
İSTANBUL HAVALİMANI ŞANTİYE ALANI SU ALTINDA
Şiddetli yağış Arnavutköy ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi. İlçedeki İstanbul Havalimanı'nın şantiye alanını su bastı.
Şantiyenin hemen alt bölümünde bulunan otopark alanındaki araçların sular altında kaldığı görüldü.
Yaşanan su baskını işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.