Sarıyer'de gecekondu küle döndü

İstanbul, Sarıyer'de alevlere teslim olan gecekondu yandı. Kiracı evdeki kedisini bulmak için uzun süre çaba gösterdi.

DHA 07.08.2021 - 09:06

Sarıyer'de gecekondu küle döndü

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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Acı Çeşme Sokak'ta bulunan Eric Kaşadriyan'ın oturduğu gecekonduda saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler gecekonduyu sardı. Evde bulunanlar kendilerini dışarı attı. Alevlerin arasında kalan kiracı bacağından yaralandı. Komşuların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından evde bulunan kedilerini aramak için gecekonduya giren Eric Kaşadriyan içeride bulduğu bilgisayar ve telefonunu alarak dışarı çıktı. Gecekonduda çıkan yangın cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntülerde alev alev yanan gecekonduya itfaiye ekiplerinin müdahale etmesi görülüyor.

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