Sarıyer'de gecekondunun üzerine düşen TIR 9 saat sonra kaldırıldı

İstanbul Sarıyer ilçesi, Maden Mahallesi’nde evin üzerine düşen inşaat demiri yüklü TIR, 9 saatlik çalışma sonucu kaldırıldı. Kaza sırasında evde mahsur kalan 4 kişi ve şoför yaralandı.

Haberler - İHA - DHA 15.04.2022 - 16:41

Sarıyer'de gecekondunun üzerine düşen TIR 9 saat sonra kaldırıldı

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İstanbul'da gecekondu üzerine düşen TIR kaldırıldı.

Kaza, Sarıyer Özdereiçi Caddesi üzerinde sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi.

Remzi Bingöl'ün kullandığı TIR, sürücünün direksiyon kontrolü kaybetmesi sonucu gecekondunun üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

5 KİŞİ YARALANDI

Gecekondunun içinden yaralı olarak çıkarılan şoför Remzi Bingöl ile gecekonduda bulunan İbrahim Tosun, Ayşe Tosun, Türkan Tosun, Rafet Tosun yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

TIR'ı kaldırma çalışmaları saatlerce sürdü. TIR, yaklaşık 9 saatlik çalışma sonucu vinçlerle kaldırıldı.

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