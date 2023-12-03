Sarıyer'de güzellik merkezine silahlı saldırı

İstanbul Sarıyer'deki bir sitede bulunan güzellik merkezine ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis saldırı sonrası kaçan zanlıyı arıyor.

Sarıyer'de güzellik merkezine silahlı saldırı

İstanbul Sarıyer'de site içerisindeki güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlendi.

Olay Tarabya Mahallesi, Tarabya Bayırı Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, sitenin giriş kapısı önünde otomobilden inen şüpheli, site içerisinde güzellik merkezi olarak hizmet veren iş yerine kurşun yağdırdı.

Sarıyer'de güzellik merkezine silahlı saldırı - 1

İş yerine rastgele ateş açan saldırgan otomobile bindikten sonra olay yerinden kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, silahtan çıkan kurşunlar iş yerinin camlarına isabet etti. 

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Boş kovanlar olay yeri inceleme ekipleri tarafından götürüldü. Polis, saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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