Sarıyer'de güzellik merkezine silahlı saldırı

İş yerine rastgele ateş açan saldırgan otomobile bindikten sonra olay yerinden kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, silahtan çıkan kurşunlar iş yerinin camlarına isabet etti.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Boş kovanlar olay yeri inceleme ekipleri tarafından götürüldü. Polis, saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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