Sarıyer'de İETT otobüsü motosikletliye çarptı

İstanbul Sarıyer'de dönüş yapan İETT otobüsüne motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Sarıyer'de İETT otobüsü motosikletliye çarptı

'un Sarıyer ilçesi Yeniköy Güzelce Mahallesi Ali Paşa Caddesi üzerinde dün saat 16.15 sıralarında dönüş yapan İETT otobüsü motosikletliye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletlinin yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sarıyer'de İETT otobüsü motosikletliye çarptı - 1

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; yol üzerinden dönüş yapan İETT otobüsü motosikletliye çarptığı, kazayı görenlerin ise koşarak yaralıya yardım ettiği görülüyor.

Kaza sonrasında yaşananlarda cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntülerde İETT otobüsünün dönüş yaptığı yönün yasak olduğunu gösteren levha dikkat çekti.

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