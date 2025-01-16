Sarıyer'de İETT otobüsü seyir halinde alev aldı

Sarıyer'de seyir halindeyken motor kısmından alev alan İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Sarıyer'de İETT otobüsü seyir halinde alev aldı

Bahçeköy-Kemerburgaz Yolu'nda ilerleyen E.A. idaresindeki otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Durumu fark eden şoför, otobüsü durdurup yolcuları tahliye etti.

Sarıyer'de İETT otobüsü seyir halinde alev aldı - 1

Sürücü otobüsteki tüpleriyle alevlere müdahale ederken zaman zaman küçüp çaplı patlamalar yaşandı. Kısa sürede büyüyen alevler otobüsü sardı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 'nin yol yardım ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yolu çift yönlü ulaşıma kapattı.

Sarıyer'de İETT otobüsü seyir halinde alev aldı - 2

, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, kullanılamaz hale geldi.

otobüsü, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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