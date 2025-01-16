Sarıyer'de İETT otobüsü seyir halinde alev aldı
Sarıyer'de seyir halindeyken motor kısmından alev alan İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi.
Bahçeköy-Kemerburgaz Yolu'nda ilerleyen E.A. idaresindeki İETT otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden şoför, otobüsü durdurup yolcuları tahliye etti.
Sürücü otobüsteki yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederken zaman zaman küçüp çaplı patlamalar yaşandı. Kısa sürede büyüyen alevler otobüsü sardı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve İETT'nin yol yardım ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yolu çift yönlü ulaşıma kapattı.
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