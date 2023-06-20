Sarıyer'de İETT otobüsünde yangın

İstanbul Sarıyer'de seyir halindeki İETT otobüsünden dumanların yükseldiğini fark eden şoför, otobüsü durdurup yolcuları tahliye etti. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sarıyer'de İETT otobüsünde yangın

'un Sarıyer ilçesi Tarabya Bayırı Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında seyir halindeki otobüsünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Otobüsten dumanların yükseldiğini fark eden şoför otobüsü kenara çekerek yolcuları tahliye etti.

Sarıyer'de İETT otobüsünde yangın - 1

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri İETT otobüsündeki yangını kısa sürede söndürdü.

Sarıyer'de İETT otobüsünde yangın - 2

nedeniyle Tarabya Bayırı Caddesi sahil istikameti trafiğe kapatıldı.

Yanan otobüsün söndürülmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

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