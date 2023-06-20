Sarıyer'de İETT otobüsünde yangın

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Tarabya Bayırı Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında seyir halindeki İETT otobüsünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Otobüsten dumanların yükseldiğini fark eden şoför otobüsü kenara çekerek yolcuları tahliye etti.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri İETT otobüsündeki yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle Tarabya Bayırı Caddesi sahil istikameti trafiğe kapatıldı. Yanan otobüsün söndürülmesinin ardından trafik akışı normale döndü. NTV’yi sosyal medyadan takip edin