Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Reşitpaşa Mahallesi'ndeki Borsa İstanbul Durağı'na yanaşan şoför M.A., otobüse yetişmeye çalışan kadın yolcuya eliyle hızlı olmasını işaret etti.

Yolcu otobüse bindikten sonra M.A., aracın kapılarını kapattı.

Bu sırada arkadan gelen iki kişi "Kime el kol hareketi yapıyorsun?" diye sorarak, duruma tepki gösterdi.

Tartışmanın büyümesi üzerine İETT otobüsünün şoförüne küfür eden şüpheliler, aracın kapısını tekmelemeye ve yumruk atmaya başladı.

Olay anını cep telefonu kamerasıyla kaydeden M.A., polis merkezine giderek iki şüpheliden şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.