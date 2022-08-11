Sarıyer'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

İstanbul Sarıyer'de, iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberler - İHA 11.08.2022 - 09:22

Sarıyer'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

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'un Sarıyer ilçesi Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi üzerinde seyir halinde olan 06 AC 5477 plakalı otomobil ile karşıdan gelen 34 CPN 785 plakalı araç, yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı.

Saat 07.00 sıralarında meydana gelen kazada 06 AC 5477 plakalı otomobilin sürücüsü ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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