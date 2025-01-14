Sarıyer'de istinat duvarı aracın üstüne yıkıldı

Olay, saat 10.00 sıralarında Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Kestane Suyu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istinat duvarı şiddetli yağmur nedeniyle park halindeki 34 RP 6842 plakalı otomobilin üstüne yıkıldı.



İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda otomobilde hasar meydana gelirken, yol bir süre trafiğe kapatıldı. Yıkılan duvarın belediye ekipleri tarafından temizlenmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.