Sarıyer'de istinat duvarı çöktü

İstanbul Sarıyer'de yağışlı havanın ardından bir evin istinat duvarı çöktü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sarıyer'de istinat duvarı çöktü

Tarabya Mahallesi Çoban Sokak'ta günlerdir etkili olan yağmur nedeniyle yumuşayan toprağın kayması ile birlikte bir evin istinat duvarı çöktü.

Kayan toprak ile birlikte çöken istinat duvarı nedeniyle evin balkonunda da hasar oluşurken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler çökmenin meydana geldiği yerin etrafına şerit çekti.

Sarıyer'de istinat duvarı çöktü - 1

Çöken duvarın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Olayın meydana geldiği sokakta oturan Remzi Türkmen, "Yağmur suyu akarken, burada heyelan oluştu, perde duvar patladı. Dolma toprak duvarla beraber yıkıldı. Evdeydim, küt diye bir ses geldi. Dışarı çıktık, baktık duvar yıkılmıştı" dedi.

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