Sarıyer’de kafeteryanın önünde silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

Ayazağa Mahallesi Hadım Koruyolu Caddesi’nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla vurulan Mazlum A. (35) olay yerinde hayatını kaybetti, Umut K. (33) yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Polislerin güvenlik şeridiyle çevirdiği bölgede olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma yaptı.



Kaçan zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.