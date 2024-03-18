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Sarıyer’de kafeteryanın önünde silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

Sarıyer Maslak’ta bir kafeteryada oturan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 4 kişinin karıştığı silahlı kavgada tarafların Türk uyruklu İsveç vatandaşı olduğu öğrenilirken olay yerinde 1 tabanca ve 8 adet boş kovan bulundu.

Sarıyer’de kafeteryanın önünde silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

Ayazağa Mahallesi Hadım Koruyolu Caddesi’nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla vurulan Mazlum A. (35) olay yerinde hayatını kaybetti, Umut K. (33) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polislerin güvenlik şeridiyle çevirdiği bölgede olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma yaptı.

Kaçan zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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