Sarıyer'de kamyonet devrildi: 3 yaralı

İstanbul Sarıyer'de kamyonetin bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.



Zekeriyaköy Mahallesi 3. Cadde üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana gelen kazada, Erdoğan Özden'in kullandığı gıda malzemesi yüklü kamyonet, yokuş aşağı giderken viraja hızlı girdi.

Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince refüjdeki bariyerlere çarpan kamyonet, takla atarak ters döndü. Hurdaya dönen kamyonetin içinde bulunan 3 kişi sıkıştı.

YOL TRAFİĞE KAPANDI



İtfaiye ekipleri kamyonetin içindeki 3 kişiyi yaralı olarak kurtardı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.



Kazanın görgü tanığı olan Ali Kaya, "Burası dik bir rampa olduğu, çok da ağır bir yükü olduğunu sanmıyorum. Nasıl olduysa önce buraya vuruyor, takla atıyor. Yaralılar kamyonetin içinden zor çıkarıldı" dedi.

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