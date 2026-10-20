Sarıyer'de karaya oturan petrol tankeri kurtarıldı
20.10.2026 23:44
Liberya bayraklı ‘BANDA’ isimli petrol tankeri, Kısırkaya açıklarında kıyıya yaklaşarak karaya oturmuştu.
Sarıyer Kısırkaya açıklarında sürüklenen Liberya bayraklı tankeri bulunduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sarıyer'de sürüklenen sürüklenen Liberya bayraklı ‘BANDA’ isimli ham petrol tankerinin kurtarılarak yüzdürüldüğünü açıkladı.
15 Ekim'de Kısırkaya açıklarında sürüklenen Liberya bayraklı ‘BANDA’ isimli ham petrol tankeri, kıyıya yaklaşarak karaya oturmuştu. Yaklaşık 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki tanker, karaya oturduğu noktada kalmıştı.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Karadeniz’de ağır hava koşulları nedeniyle karaya oturan 238 metre boyundaki Liberya bayraklı Banda tankeri, İstanbul Sarıyer Kısırkaya açıklarında yürütülen çalışmalar sonucunda bulunduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü" ifadeleri yer aldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "Karadeniz’de ağır hava koşulları nedeniyle karaya oturan 238 metre boyundaki Liberya bayraklı Banda tankeri, İstanbul Sarıyer Kısırkaya açıklarında yürütülen çalışmalar sonucunda bulunduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı balık adam ekibimizin su altı sörveyinin ardından kurtarma uzmanımız, KEGM-4 botumuz, Nene Hatun Acil Müdahale Gemimiz, Kurtarma-8 ve Şark römorkörlerimizin katılımıyla kurtarma operasyonu başarıyla gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.