Sarıyer'de karşı şeride geçen beton mikseri kamyonete çarptı: 1 ağır yaralı

Maslak Ayazağa Caddesi'nde seyreden ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen beton mikseri, refüjü aşarak ters yönde seyreden kamyonla çarpıştı. Kazada kamyonun sürücüsü araç içerisinde sıkıştı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri adı öğrenilemeyen kamyon sürücüsünü bulunduğu yerden çıkarmaya çalışırken, emniyet görevlileri de caddeyi trafiğe kapattı.



Ağır yaralanan sürücü itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak olay yerindeki müdahalesinin ardından sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Beton mikserinin şoförü ifadesi alınmak üzere hastaneye kaldırılırken, cadde belediye ekiplerinin temizlik çalışması ve kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.