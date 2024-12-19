Sarıyer'de kaybolan kadın denizde ölü bulundu

Olay, saat 09.30 sıralarında Büyükdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Maden Mahallesi'nde yaşayan Yeter Doğan, 1 gün önce evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Doğan'ı aramalar devam ederken sahilde yürüyüş yapanlar sabah saatlerinde deniz yüzeyinde bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu fark etti.



KAYIP KADIN ÖLÜ BULUNDU



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kişiyi denizden çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin kayıp olan Yeter Doğan olduğu tespit edildi.



Olay Yeri İnceleme ve Cumhuriyet Savcısının incelemeleri sonrasında kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Doğan'ın ölüm haberinin aldıktan sonra sinir krizi geçiren yakınları ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.