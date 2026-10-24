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Sarıyer'de kırmızı ve mavi bültenle aranan 2 şüpheli yakalandı

24.10.2026 12:39

Sarıyer'de kırmızı ve mavi bültenle aranan 2 şüpheli yakalandı
IHA

Uluslararası seviyede aranan 2 şüpheli yakalandı.

İHA
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İstanbul Sarıyer'de düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından uluslararası seviyede aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Sarıyer’de düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti suçundan mavi bültenle aranan M.D. ile hırsızlık suçundan kırmızı bültenle aranan O.O. yakalandı.

 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası seviyede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

 

Çalışmalar kapsamında, Moğolistan adli makamlarınca uyuşturucu madde ticareti suçundan mavi bültenle aranan M.D. ile hırsızlık suçundan kırmızı bültenle aranan O.O.’nun Sarıyer’de bir ikamette bulunduğu belirlendi.

 

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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