Sarıyer'de köpeği boğmaya çalışan saldırgan tutuklandı

İstanbul Sarıyer'de, köpeği merdiven boşluğuna atıp boğmaya çalışan zanlı tutuklandı. Sahipsiz köpek ise, belediye ekiplerince barınakta tedaviye alındı.

Sarıyer'de köpeği boğmaya çalışan saldırgan tutuklandı

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Sarıyer’de sokak köpeğini boğmaya çalışan saldırgan tutuklandı

Sarıyer’de sokak köpeğini boğmaya çalışan saldırgan tutuklandı

'da köpeği boğmaya çalışan ve ikinci kez gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Sarıyer ilçesi Maden Mahallesi'nde bir sokak köpeğini yüksekten atan saldırgan daha sonra yere yatırdığı köpeği boğmaya çalışmıştı.

Mahalle sakinlerinin tepki göstermesi üzerine saldırgan kaçmıştı. Gözaltına alınan 30 yaşındaki şüpheli, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Güvenlik kamerası görüntülerinin yayınlanması üzerine yeniden gözaltına alınan saldırgana önce Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 2 bin 43 lira para cezası kesildi.

Sarıyer'de köpeği boğmaya çalışan saldırgan tutuklandı - 1

İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Sahipsiz köpek ise Sarıyer Belediyesi ekiplerince barınakta tedaviye alındı.

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