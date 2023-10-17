Sarıyer'de köpek dövüşüne 25 gözaltı

İstanbul Sarıyer'de köpek dövüşü üzerinden bahis yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Sabah saat 05.00'te yapılan baskında 25 kişi gözaltına alındı.

Sarıyer'de köpek dövüşüne 25 gözaltı

İstanbul Sarıyer'de yapılan köpek dövüşü baskınında 25 kişi gözaltına alındı.

Ayazağa mahallesi, 208.sokak üzerinde orman yolunda bahisli köpek dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine polis harekete geçti.

Ahlak ve Kumar  Büro Amirliği ile Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine bağlı ekipler ihbarda adı geçen adrese sabah saat 05.00 sıralarında baskın yaptı.

Baskında köpek dövüşünde bahis oynayan 24 kişi yakalandı. Bu kişilere Kabahatler kanunun 34. Maddesi gereği toplam 97 bin 320 lira para cezası kesildi.

Köpek dövüşünü ve bahisleri organize ettiği ileri sürülen 24 yaşındaki B.Ş. de gözaltına alındı. Yapılan aramada, 24 bin 350 lira, 5 adet köpek zili, 120 cm uzunluğunda köpek dövüşünde ayırma aparatı olarak kullanılan sopa, 1 adet köpek eğitim zili ele geçirildi. Gözaltına alınan daha önceden 9 suç kaydı bulunan  B.Ş. ile ilgili adli işlem başlatıldı.

Sarıyer'de köpek dövüşüne 25 gözaltı - 1

KURTARILAN KÖPEK KORUMA ALTINA ALINDI

Öte yandan alanda geçirilen ve dövüştürüldüğü değerlendirilen Malaklı Irkı çoban köpeği de Sarıyer Belediyesi ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı.

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