Sarıyer'de korkunç ölüm! 12 yaşındaki çocuk 30'uncu kattan düştü

İstanbul Sarıyer'de 12 yaşındaki bir çocuk 30'uncu kattan düşerek öldü.

Olay, Ayazağa Mahallesi'nde 1 Şubat Pazar günü saat 23.00 sıralarında bir sitede yaşandı.

İddiaya göre, 12 yaşındaki Fikret Ömer Akıncı, akşam saatlerinde yaşadığı binanın 30'uncu katındaki dairede balkona çıktı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Akıncı, henüz bilinmeyen bir nedenle balkondan aşağıya düştü.

Yere düşen çocuğu gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akıncı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

“BALKONDAN SARKTI”

Evde bulunan anne, çocuğunun evin mutfak bölümündeki balkondan sarktığını ve düştüğünü, herhangi bir hastalığının bulunmadığını ve psikolojik ilaç kullanmadığını ifade etti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Akıncı'nın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.