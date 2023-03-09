Sarıyer'de köşk yangını

Sarıyer Tarabya'da 3 katlı bir köşkte yangın çıktı. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Köşkün özel bir şirkete kiralandığı ve tadilatta olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Sarıyer'de köşk yangını

Sarıyer'de 3 katlı köşkte çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tarabya Mahallesi Ahi Çelebi Caddesi'nde 3 katlı köşkte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle köşkte çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sarıyer'de köşk yangını - 2

Yangında ölen yada yaralanan olmadı.

Özel bir şirkete kiralandığı belirtilen köşkün tadilatta olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

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