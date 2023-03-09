Sarıyer'de köşk yangını

Sarıyer'de 3 katlı köşkte çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Tarabya Mahallesi Ahi Çelebi Caddesi'nde 3 katlı köşkte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle köşkte çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında ölen yada yaralanan olmadı.
Özel bir şirkete kiralandığı belirtilen köşkün tadilatta olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor