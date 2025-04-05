Sarıyer'de meydan savaşı: Tekme tokat kavga ettiler!

Olay, 3 Nisan Perşembe günü saat 20.30 sıralarında Rumeli Hisarüstü Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, park içerisinde toplanan iki grup, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.



Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup tekne tokat birbirine girdi. Ortalığın bir anda karıştığı kavgaya özel güvenlik görevlileri müdahale etti.

