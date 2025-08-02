Sarıyer'de motosikletli kuryeye suçüstü: Uyuşturucu taşırken yakalandı

İstanbul Sarıyer'de uyuşturucu madde sevkiyatı yapan motosikletli kurye, suçüstü yakalandı.

Sarıyer'de motosikletli kuryeye suçüstü: Uyuşturucu taşırken yakalandı

Olay, Zekeriyaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıyer Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park polisi ekipleri, madde taşındığı tespit edilen 34 MAG 432 plakalı motosikleti durdurdu. Motokuryenin üst aramasını yapan polis ekipleri, poşet içerisinde 650 gram marihuana ve 7 bin lira ele geçirdi.

Sarıyer'de motosikletli kuryeye suçüstü: Uyuşturucu taşırken yakalandı - 1

Şüpheli Sezgin M. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 4 suç kaydı olan Sezgin M. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli, ' madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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