Sarıyer'de motosikletli kuryeye suçüstü: Uyuşturucu taşırken yakalandı

Olay, Zekeriyaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıyer Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park polisi ekipleri, uyuşturucu madde taşındığı tespit edilen 34 MAG 432 plakalı motosikleti durdurdu. Motokuryenin üst aramasını yapan polis ekipleri, poşet içerisinde 650 gram marihuana ve 7 bin lira ele geçirdi.