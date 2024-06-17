Sarıyer'de otluk alanda yangın

İstanbul Sarıyer'de akşam saatlerinde ağaç depolama alanında yangın çıktı. Alevler kısa sürede ağaçlık alanda yayıldı. Yerleşim birimlerini tehdit etmeyen yangın gece kontrol altına alındı. İs ve duman kokusu çevre ilçelere kadar yayıldı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Sarıyer'de otluk alanda yangın

'un Sarıyer ilçesinde saat 17.00 sıralarında Ferahevler Mahallesi Balabandere Caddesi'nde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

rüzgarında etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın, saat 22.00 sıralarında yeniden başladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

Sarıyer'de otluk alanda yangın - 1

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Valisi Davut Gül, yangının 22.30'da kontrol altına alındığını duyurdu. 

Vali Gül, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

﻿"Sarıyer İlçesi Ferahevler Mahallesi’nde bulunan Sarıyer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne ait ağaç depolama alanında yangın çıkmıştır.

, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle saat 22.30’da kontrol altına alınmıştır.

Depolama alanının tahta malzemelerden oluşmasından dolayı, içten yanma ihtimaline karşı soğutma çalışmaları bir süre daha devam edecektir.

Yangında ölen ya da yaralanan yoktur"

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