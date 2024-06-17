Sarıyer'de otluk alanda yangın

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde saat 17.00 sıralarında Ferahevler Mahallesi Balabandere Caddesi'nde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın, saat 22.00 sıralarında yeniden başladı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

