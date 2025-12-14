Sarıyer'de oto tamirhanesinde yangın
14.12.2025 13:56
Son Güncelleme: 14.12.2025 15:18
Anadolu Ajansı
İstanbul Sarıyer'de tek katlı oto tamirhanesinde çıkan yangın söndürüldü.
Yeniköy Mahallesi Çimenzar Sokak'ta bulunan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Dumanlar, Anadolu Yakası'ndan da görüldü.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yanan tamirhanedeki iki araç ile yol kenarında park halinde bulunan otomobil hasar gördü.