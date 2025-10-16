Sarıyer'de oto tamirhanesine kurşun yağmuru
İstanbul Sarıyer'de oto tamirhanesini kurşunlayan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Rumelihisarı Mahallesi Nispetiye Caddesi'nde faaliyet gösteren oto tamirhanesine yönelik 12 Ağustos'taki kurşunlama olayına ilişkin çalışma yaptı.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli Y.G.'yi (24) düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.
Şubedeki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkartılan zanlı, buradan sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- Etiketler :
- İstanbul Sarıyer
- Türkiye
- Polis Adliye