Sarıyer'de pompalı tüfekli dehşet: Karısını ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti

Olay, Pınar Mahallesi Sarıyer Caddesi Boğaziçi Sitesi D Blok'ta dün saat 19.45 sıralarında meydana geldi. Erdal Şahin, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı eşi Nazlı Şahin ve kayınvalidesi S. Şahin'i pompalı tüfekle vurdu. Erdal Şahin daha sonra aynı tüfekle intihar etti.

Öldürülen eş Nazlı Şahin Erdal Şahin'in kayınpederi Mehmet Ş. eve geldiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Mehmet Ş. polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesi sonucu, Erdal Şahin, eşi Nazlı Şahin ve kayınvalidesinin öldüğü tespit edildi. Öte yandan Mehmet Şahin'in de kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.