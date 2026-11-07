Sarıyer'de restoranda yangın paniği

Sarıyer 'de bir restoranda yangın paniği yaşandı.

Yangın, Yeniköy Köybaşı Caddesi'nde bulunan bir balıkçı restoranının bacasında saat 12.00 sıralarında başladı. Edinilen bilgilere göre restoranın bacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek tüm bacayı sardı.

İhbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına iki taraftan müdahale ederek kontrol altına aldı.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.