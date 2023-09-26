Sarıyer'de Sırp çete üyesinin kaçırılması davasında villada keşif kararı

GÖRÜNTÜLERDEKİ KİŞİNİN ÖLDÜRÜLEN MİJANOVİÇ OLUP OLMADIĞI BELİRLENECEK



Mahkeme, Sırp yetkililerin öldürdüğünü bildirdiği Risto Mijanoviç'e ait görüntüler ile Radoje Zivkoviç'den ele geçirilen flash bellekte kayıtlı fotoğraflar ile Risto Mijanoviç'in 9 Kasım 2020'de ikametinden ayrılırken tespit edilen görüntüler ve havalimanından ülkeye giriş yaptığı görüntülerde inceleme yapılarak kişinin aynı kişi olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na yazı yazılmasına hükmetti.

Ayrıca Zekeriyaköy'de bulunan villada 6 Kasım'da keşif yapılmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.



İDDİANAME

İddianamede, sanıkların Kavackı suç örgütüne mensup olduklarını belirterek aralarında husumet bulunan Skaljeri suç örgütünün üst düzey konumunda yer alan üyesi Risto Mıjanovıc'i pusuya düşürüp Uskumruköy'de bulunan restorana çağırdıkları ve buradan Mıjanovic'i kaçırarak yine restorana yakın mesafede bulunan Zeljko Bojanıc'e ait villaya götürdükleri anlatılıyor. Sanıkların Risto Mıjanovıc'i elleri, ayakları bağlı, ağzı bantlı bir şekilde eziyet ederek öldürüp ortadan kaldırdıkları belirtiliyor.

İlk duruşmada savunma yapan villanın sahibi Zeljko Bojanic, "Cinayetle hiçbir ilişkim yok. Kimseyi kaçırmayı, öldürmeyi düşünmedim. Öldürülen kişi bahçeme gömülmüş. Benim evime hiç gelmedi. Yok olmasıyla ilgili hiçbir bilgim yok" demişti. Sanık Radoje Zivkovic ise kendisine ait flaş bellekte Risto Mijanovic'nin işkenceye uğradığı görüntülerin bulunduğunun sorulması üzerine "O flaş belleği avukat verdi. Karadağ'daki dava için. Onlarla hiçbir ilişkim yok. Cinayetle hiçbir ilgi ve alakam yok. Kimseyi kaçırmadım, işkence etmedim ve öldürmedim. Ölen Risto'yu tanımıyorum. Milan dışında bu dosyadaki sanıkları tanımıyorum. Villanın sahibi Zeljko'yu da tanımıyorum" diye savunma yapmıştı.

