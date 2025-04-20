Sarıyer'de şüpheli olay: 7'nci kattan düşüp can verdi

Edinilen bilgiye göre 7 katlı binanın en üst katında yaşayan Hatice Güney, öğle saatlerinde pencereden düştü. Metrelerce yükseklikten yola düşen kadını gören çevredekiler sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki özel hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan Hatice Güney, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

EVDE YALNIZDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kadının olay sırasında evde yalnız olduğunu tespit etti. Eşi Aydın Güney'in ifadesine başvuran polis, Hatice Güney'in eşiyle beraber yaşadığını, Güney'in eşinin olay sırasında evde olmadığı bilgisine ulaştı.

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.