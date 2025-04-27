Sarıyer'de sürüklenen tekne kurtarıldı

İstanbul Sarıyer açıklarında makine arızası yaşayan tekne sürüklenmeye başladı. Tekne, ekipler tarafından kurtarıldı.

Sarıyer'de sürüklenen tekne kurtarıldı

Sarıyer açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen kurtarılarak, Rumeli Feneri'ne yanaştırıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kilyos açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 8 metre boyundaki teknenin KEGM-5 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklendiği ve Rumeli Feneri'ne emniyetle yanaştırıldığı bildirildi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...