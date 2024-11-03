Sarıyer'de takla atan hafif ticari araç karşı şeride geçti: 2 ölü, 4 yaralı

Kaza, saat 16.30 sıralarında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Edirne istikametinde seyreden 34 GTL 748 plakalı hafif ticari araç, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bariyerlere çarptı.

Bariyerleri aşan otomobil Ankara istikametine geçerek 06 BPP 788 plakalı otomobile çarparak takla attı. Bu sırada 34 GRS 963 ve 34 HRR 468 plakalı otomobillere kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



HAFİF TİCARİ ARAÇTA BULUNAN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Kazada hafif ticari aracın şoförü ve yanında bulunan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer araçlarda bulunan ve yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



KAZA NEDENİYLE TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI



Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde 3 şerit trafiğe kapatılırken trafik yoğunluğu oluştu. Kazada hayatını kaybeden 2 kişi, sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.