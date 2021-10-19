Sarıyer'de taksinin bagajında 1 milyon 800 bin lira unuttu

İstanbul Sarıyer'de, Almanya'dan gelen bir kişi bindiği taksinin bagajında içinde 1 milyon 800 bin lira bulunan valiz unuttu.



Olay, geçen Cumartesi sabah saatlerinde Ferahevler Mahallesi'nde meydana geldi. Almanya'dan İstanbul'a gelen kişi, tapu işlemleri yapmak üzere Maslak'tan bindiği taksi ile Sarıyer Kaymakamlığı'na geldi. Binerken taksinin bagajına koyduğu içinde 300 bin lira ve 150 bin dolar olan valizini, indiğinde almayı unuttu.



Kaymakamlıktaki işlemlerini tamamladıktan sonra valizini unuttuğunu hatırlayan kişi, polise başvurdu. Polis ekipleri çevredeki taksi duraklarını dolaşarak valizi aradı. Bagajdaki valizden haberi olmayan taksici ise mesaisi bitince durağa döndü. Bagajı açan taksici, içi para dolu valizi fark etti. Taksici polisi arayınca içinde yaklaşık 1 milyon 800 bin lira bulanan valiz sahibine ulaştırıldı.



"TÜM TAKSİCİ ARKADAŞLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM"



Valizi teslim alan sahibi, "Arkadaşlar çantamı bulmuş. Eksiksiz bütün eşyalarım içinde. Tüm taksici arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu iyiliği yaptıkları için, kendilerine minnettarım" dedi.



"SİZİN GİBİ İNSAN KALMIŞ MI"



Taksi durağı yöneticisi Orhan Aydoğdu, "Tutanakla parayı kendisine teslim ettim. Ne iş yaptığını bilmiyorum. Adam bayağı kendinden geçmiş, kendini kaybetmiş bir durumdaydı. Çanta bulununca adam bayağı bir ferahladı. Çok teşekkür etti. Yani 'sizin gibi insan kalmış mı' diye konuştu. Hatta bir miktar para teklif etti, almadım" şeklinde konuştu.

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